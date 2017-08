Buffon Ingin Lawan Manchester United di Liga Champions

SanMarinoNotizie – Buffon ingin hadapi MU – Gianluigi Buffon memang telah berumur 39 tahun namun performa apik di lapangan hijau masih harus diacungi jempol. Terakhir, nama Buffon pun masuk dalam nominasi pemain terbaik Eropa 2017 meski harus kalah dari Christiano Ronaldo yang mendapatkan lebih banyak suara. Menjelang usia 40 tahun, Buffon pun dikabarkan akan segera pensiun dari dunia sepak bola. Namun, sebelum masa pensiun tiba, sang pemain Juventus, Gianluigi Buffon ingin hadapi MU dahulu.

Juventus berada dalam satu grup dengan Barcelona di grup D setelah malam pengundian babak penyisihan grup Liga Champions 2017/2018 di Monako tanggal 24 Agustus kemarin. Salah satu grup yang disebut grup neraka Liga Champions musim ini. Namun, Buffon ingin hadapi MU di stadion kebanggaan mereka, Old Trafford. Ya, jika MU berhasil memuncaki klasemen grup A dan lolos 16 besar Liga Champions maka akan ada kemungkinan pertemuan sebab Juventus tentu digadang menjadi juara grup D.

Terakhir kali Buffon merasakan aroma lapangan hijau Old Trafford saat melawan AC Milan pada tahun 2003 yang lalu di partai final Liga Champions. AC Milan yang masih ditukangi Carlo Ancelotti tersebut berhasil menjadi juara Liga Champions 2003 dan membuat Juventus harus menjadi runner up Liga Champions. Kekalahan pertama Buffon yang mengiringi kegagalan Juventus di babak final selama 14 tahun terakhir. Buffon ingin hadapi MU di bawah lampu Old Trafford musim ini seperti satu dekade lalu.

Tentu Buffon ingin hadapi MU sebelum ia berniat menggantungkan sarung tangan akhir musim 2018 nanti. Sang kiper andalan Si Nyonya Tua ingin menguji kemampuan diri sendiri bermain di stadion paling menarik Eropa seperti Old Trafford, Santiago Bernabeu, Camp Nou atau Celtic Park meski usia tak lagi muda. Sebuah keinginan memenangkan trofi Liga Champions yang selama ini belum bisa dipersembahkan Buffon kepada tim tercinta, Juventus.

Ya, kita tunggu saja aksi fantastis Buffon ingin hadapi MU nanti ya jika keduanya lolos tiket 16 besar Liga Champions 2017/2018. Tapi sebelumnya Si Nyonya Tua harus berhasil menghempaskan La Blaugrana di grup D. Namun, melihat sosok pemain Dembele yang memperkuat Barcelona bersama Messi dan Suarez, langkah Juventus tentu tak semudah yang dibayangkan. Aroma persaingan yang sangat seru dan layak ditunggu, bukan?