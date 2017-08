David Luiz Desak Bakayoko Untuk Cepat Beradaptasi

SanMarinoNotizie – Defender Chelsea, David Luiz, berharap pemain yang baru diboyong oleh Chelsea, Tiemoue Bakayoko untuk cepat beradapatasi dengan tim dan juga Premier League. Ia sangat yakin bahwa gelandang berusia 22 tahun tersebut akan menjadi pemeran penting dalam tim kedepannya.

Seperti yang sudah diketahui pada bursa transfer musim panas ini, Chelsea berhasil memboyong Bakayoko dari AS Monaco. Terbukti pada musim lalu Bakayoko sangat berperan penting pada saat berhasil mengantarkan AS Monaco menjuarai Ligue 1 tidak hanya itu ia juga berhasil membawa AS Monaco ke semi final Liga Champions.

Pada laga perdana The Blues, Bakayoko memang belum diturunkan bermain oleh sang manajer. Pada pertandingan kandang perdana Chelsea di Premier League, tim besutan Antonio Conte mengalami kekalahan dengan hasil akhir 2 – 3.

“Dimata saya Baka adalah sesosok pemain yang spesial, ia adalah anak kecil yang memiliki sebuah kerendahan hati yang bagus pada dalam dirinya. Kenapa saya katakan dia kecil? Karena dia masih menginjak usia 22 tahun sementara saya sudah menginjak kepala 3, yaitu 30 tahun akan tetapi dirinya sudah dapat bermain layaknya monster,” tutur Luiz seperti dilansir SFR Sport.

“Saya menaruh harapan kepada dirinya untuk dapat bermain seperti pada saat dirinya bermain di Prancis. Ia mampu menampilkan performa terbaiknya di liga maupun di Liga Champions. Saya menginginkan dirinya cepat beradaptasi dengan tim dan juga Premier League.”

“Di sini akan ada sedikit perbedaan mengenai intensitas. Kelak ia akan tahu jika di liga Inggris ada banyak monster yang seperti dirinya. Tapi dia merupakan anak yang baik, yang akan selalu bekerja keras dengan baik,” pujian Luiz untuk Bakayoko.