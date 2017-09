Dua Manchester Rajai Klasemen Sementara Liga Inggris 2017/18

SanMarinoNotizie – Pada pekan ke 4 kompetisi Premier League, sebagai kasta tertinggi sepak bola di dataran Inggris. Dua Manchester rajai klasemen sementara, baik Manchester United dan Manchester City. Sebelumnya The Red Devils merasa nyaman dan tenang di puncak klasemen sementara Liga Inggris, namun sekarang mereka merasa terusik dengan kehadiran The Citizen di posisi runner up. Hal ini tidak lepas dari hasil luar biasa yang dilakukan Manchester City, saat pekan ke 4 Premier League.

Dominasi dari Manchester rajai klasemen, ketika Citizen berhasil mendapat poin penuh, dengan kemenangan telak 5 – 0 saat bertemu Liverpool. Disamping itu, Manchester United harus puas berbagi poin, dengan skor akhir 2 – 2 kontra Stoke City. Pekan ke 4 Premier League 2017/18, masih menyisakan 1 laga lagi. West Ham United berhadapan dengan Huddersfield Town, pada hari Selasa 12 September 2017, di Stadion London.

Berikut rekap hasil putaran ke 4, dari kompetisi Liga Inggris yang membuat dua Manchester rajai klasment sementara Premier League 2017/18.

Laga pertama antar Manchester City 5 vs 0 Liverpool. Pada laga ini Leroy Sane dan Gabriel Jesusu berhasil membuat 2 gol, serta Sergio Aguero berhasil membuat 1 gol.

Laga ke 2, Arsenal 3 vs 0 Bournemouth. Danny Welbeck berhasil membuat 2 gol dan Alexandere Lacazette 1 gol.

Laga ke 3, Brighton & Hove Albion 3 vs 1 West Bromwich Albion.Pascal Gross berhasil membuat 2 gol dan Tommer Hemed membuat 1 gol untuk Brighton & Hove Albion. Sementara West Brom mendapat 1 gol dari James Morrison.

Laga ke 4, Everton 0 vs 3 Tottenham Hottspur. Harry Kane berhasil membuat 2 gol dan Christian Eriksen membuat 1 gol.

Laga ke 5, Leicester City 1 vs 2 Chelsea. Alvari Morata dan N’Golo Kante masing-masing membuat 1 gol untuk Chelsea. Sementara dari pihak Leicester dimasukkan oleh Jamie Vardy.

Laga ke 6, Southampton 0 vs 2 Watfor. Abdoulaye Doucoure dan Daryl Janmaat masing-masing membuat 1 gol.

Laga ke 7, Stoke City 2 vs 2 Manchester Eric Maxim Choupo-Moting membuat 2 gol untuk Stoke City, sementara Marcus Rashford dan Romelu Lukaku 1 gol untuk The Red.

Laga ke 8, Burnley 1 vs 0 Crystal Palace. Chris Wood membuat 1 gol.

Laga ke 9, Swansea City 0 vs 1 Newcastle United. Jamaal Lascelles membuat 1 gol.