Stevan Jovetic Resmi Gabung Club AS Monako

SanMarinoNotizie – Jovetic bergabung di AS Monako – Pemain hebat Stevan Jovetic telah resmi bergabung dengan tim AS Monaco. Kontrak selama empat tahun itu sudah ditandatangani oleh Jovetic dan klub AS Monaco. Persetujuan kontrak akan membuat Jovetic secara resmi akan mendukung tim ini untuk memenangkan semua pertandingan yang diikuti. Bursa transfer yang untuk Jovetic dikabarkan mencapai 13 juta euro yang setara dengan 208 miliar rupiah.

Jovetic bergabung di AS Monako disambut dengan hangat seluruh tim. Dia juga terlihat sangat senang ketika sudah resmi bergabung dengan AS Monako. Jovetic memiliki kebanggaan tersendiri tentang AS Monako yang telah memasuki semifinal Liga Champion pada musim lalu. Club besar ini juga sudah menjuarai liga Perancis yang sangat spektakuler. Tidak salah lagi kalau dia sangat senang berada di AS Monako.

Jovetic bergabung di AS Monako karena prestasi dati Klub AS Monako, ternyata Jovetic mengagumi pemain hebat yang berada pada tim ini. Pemain hebat tersebut dapat memotivasi dirinya untuk bergabung ke dalam tim. Tanpa malu dia menyebutkan merasa senang akan berlatih dengan Radamel Falcao beserta teman lainnya di klub ini.

Pemain Jovetic bergabung di AS Monako dan dikabarkan akan menggantikan Kylian Mbappe. Telah diketahui Kylien Mbappe sudah akan berhijrah ke Paris Saint Germain dalam waktu dekat. Status pinjaman yang dilakukan oleh PSG akan membuat Jovetic akan menggantikan Mbappe.

Terbukti Jovetic bergabung di AS Monako terlihat pada waktu sesi foto dengan AS Monako yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, Jovetic telah memegang kaos dengan nomor punggung 10 yang sama dengan Mbappe.

Vasilyev dengan bangga mengatakan bahwa Jovetic adalah pemain hebat dan berbakat. Pelatihan akan dilakukan oleh Jovetic agar bakat yang ada di dalam dirinya keluar semuanya dan siap untuk memberikan kemenangan bagi AS Monako. Sangat yakin Vasiyev akan menyambut Jovetic yang sudah berpengalaman dalam pertandingan sepak bola besar. Berbekal pengalaman tersebut membuat Jovetic merasa unggul dari pemain lain.

AS Monako akan berjuang melawan Ligue 1 Prancis, mereka akan berusaha untuk mempertahankan gelarnya. Pastinya pada Liga Champion yang akan datang mereka juga sudah mulai mempersiapkan yang terbaik.